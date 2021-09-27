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Петр Ян одним словом отреагировал на победу Усика над Джошуа

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Из открытых источников

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика над представителем Великобритании британцем Энтони Джошуа.

В сториз своего Instagram Ян написал «Красавец».

Напомним, 26 сентября Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Для Джошуа это поражение стало вторым при 24 победах, из которых 22 он одержал досрочно. В числе побежденных им оппонентов — россиянин Александр Поветкин. Джошуа нокаутировал «Русского витязя» в сентябре 2018 года, защитив четыре чемпионских пояса.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик отреагировал на критику Александра Усика со стороны украинцев.

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