Наставник «Ювентуса»: для нас матчи с «Зенитом» в ЛЧ будут ключевыми

Наставник итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча против лондонского «Челси» в Лиге чемпионов, передает Football Italia.

«Посмотрим, как мы будем играть против «Челси» без Дибалы и Мораты. Это не будет решающая для нас игра. Ключевые игры в группе — против «Зенита», — сказал Аллегри.

Напомним, в 1 туре «Зенит» на выезде уступил «Челси» со счетом 0:1. Счет в матче на 69-й минуте открыл нападающий синих Ромелу Лукаку. Бельгиец откликнулся на подачу Сесара Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Станислава Крицюка.

«Старая синьора» на выезде обыграла шведский «Мальме» (3:0).

«Ювентус» сыграет с сине-бело-голубыми 20 октября и 2 ноября.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских клубов в еврокубках.

«Скоро нас догонят клубы из Сан-Марино и других футбольных гигантов. Реформы в футболе назревают. Нужно думать о лимите, переходить на систему «весна-осень» и продолжать реформировать детский и юношеский футбол», — сказал Губерниев.