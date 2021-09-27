Хавбек «Спартака» Промес порассуждал о шансах красно-белых в матче ЛЕ против «Наполи»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи», передает «Чемпиоанат.com» со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

«Берем все лучшее и отправляемся в Неаполь. Это отличная возможность громко о себе заявить. Я всегда думаю только о победе. И матч в Италии не будет исключением. Все возможно. Лично я в это верю», — сказал Промес.

В матче первого тура «Спартак» уступил польской «Легии» со счетом 0:1.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В девяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает восьмое место.

Ранее футболист московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отказ форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи.