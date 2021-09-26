Месси смотрел матч сборной России с Аргентиной на ЧМ по мини-футболу

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси смотрел четвертьфинальный матч между сборной России и национальной командой Аргентины на чемпионате мира — 2021 по мини-футболу.

Аргентинец поделился фотографией с болельщиками в сториз Instagram.

Южноамериканская команда победила в серии пенальти со счетом 5:4. Основное время закончилось вничью 1:1.

На 25-й минуте встречи аргентинец Леандро Куццолино пробил со штрафной удар мимо стенки и вратаря. На 35-й минуте Артем Антошкин в падении опередил вратаря и занес мяч в ворота.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другом четвертьфинальном матче сборная Бразилии оказалась сильнее марокканцев со счетом 1:0. 27 сентября в матчах за выход в полуфинал сойдутся Испания и Португалия, а также Иран с Казахстаном.

Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала

Россия — Аргентина — 1:1 (4:5 п)

Голы: 1:1 — Леандро Куццолино (25), 1:1 — Артем Антошкин.

Ранее старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович заявил, что Аргентина была сильнее духом в матче 1/4 финала ЧМ-2021.