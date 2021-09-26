Сменивший Семина в «Ростове» тренер рассказал, на что уходит большая часть времени

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев после поражения от грозненского «Ахмата» (1:2) в рамках девятого тура Российской премьер-лиги рассказал о своих методах работы.

«Часто говорю, что у меня 70 процентов времени занимают индивидуальные беседы с игроками. Это важный момент. Накануне игры много общались, пытался разобраться в каждом футболисте, чтобы понять как лучше определить его действия на поле. Что касается тренировок, у нас была одна тактическая», — цитирует специалиста пресс-служба «Ростова».

Для ростовчан это был первый матч после отставки Юрия Семина с поста главного тренера команды.

У победителей забитыми мячами отметились Виталий Лысцов и Игорь Колыванов. У «Ростова» гол на счету Дмитрия Полоза.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ростов» с шестью очками на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий смотрел матч своей команды с московским «Динамо» на трибуне рядом с баннером в поддержку столичного клуба: «Мы верим в бога, Россию и «Динамо».