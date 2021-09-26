Пономарев — об игре форварда «Спартака» Понсе: пижон, его нужно стегать плеткой

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о победе московского «Спартака» над «Уфой» (2:0) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а также раскритиковал нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе.

«Дежурная победа «Спартака». Второй гол «Уфа» привезла сама себе. Я вижу улучшения в игре москвичей, они начинают оживать.

Больше всего мне не нравится Понсе. За то, что он сделал в матче против ЦСКА, нужно наказывать плетью. Тут пряник не поможет. Понсе — пижон, его нужно стегать плеткой перед каждой игрой, тогда будет толк. В матче с ЦСКА он не забивает в пустые ворота, а с «Уфой» позволяет себе играть пятками. Кого он из себя возомнил? Он — дешевое повидло, не более», — приводит слова ветерана «СЭ».

На третьей минуте счет в матче открыл Эсекьель Понсе. За 15 минут до перерыва окончательный счет установил Квинси Промес.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» располагается на 13-м месте, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-белые сыграют против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Клуб из Башкортостана встретится с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой заявил, что ему не понравилась игра «Спартака» против «Уфы».