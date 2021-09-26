Украинский хоккеист показал жестом темнокожему американцу, что почистил и съел банан

Во время матча «Кременчук» — «Донбасс» в рамках Украинской хоккейной лиги разгорелся расистский скандал. Об этом сообщает «Страна.ua».

На 36-й минуте матча после обычной потасовки украинский нападающий «Кременчука» Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращен к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, выступающему за донецкий клуб.

Денискин за этот жест получил дисциплинарный штраф, а также был удален с площадки до конца матча. Против нападающего «Кременчука» будет открыто дисциплинарное дело.

Ранее бывший футболист московского «Динамо» Шарль Каборе высказался о проблеме расизма в России.

«Что касается расизма, то в России его не больше, чем в Англии или Франции. В каждой стране есть люди, которые ничего не соображают. Нельзя судить миллионы людей по нескольким идиотам», — сказал Каборе.

Футболист выступал за краснодарскую «Кубань», «Краснодар» и московское «Динамо». В составе французского «Марселя» он стал чемпионом Франции сезона-2009/10.