Хэмилтон одержал сотую победу в «Формуле-1», выиграв Гран-при России

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл ВТБ Гран-при «Формулы-1» в России. Это сотая победа британца в «Формуле-1».

Вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен из Red Bull. Третье место у Карлоса Сайнса из команды Ferrari.

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял 18-е место. Его партнер по команде Мик Шумахер не смог финишировать в гонке из-за технических проблем с болидом.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Гран-при России. Итоги гонки

1. Хэмилтон («Мерседес»), 2. Ферстаппен («Ред Булл»), 3. Сайнс («Феррари»), 4. Дэниел Риккьярдо («Макларен»), 5. Вальттери Боттас («Мерседес»), 6. Фернандо Алонсо («Альпин»), 7. Норрис («Альфа Ромео»), 8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»), 9. Серхио Перес («Ред Булл»), 10. Джордж Расселл («Уильямс»).

Гран-при России стартовал 24 сентября. Заезды проходили на «Сочи Автодроме».

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон при заезде в боксы совей команды сбил отвечающего за домкрат механика во время второй практики «Формулы-1» ВТБ Гран-при России.