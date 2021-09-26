Боксер Брудов: судьи отдали победу Усику по справедливости

Российский боксер-профессионал, бывший временный чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе Валерий Брудов прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Брудов констатировал, что Усик использовал свои лучшие качества.

«Я искренне рад за Александра. Благодаря своему мастерству и физическим возможностям он использовал все свои лучшие качества», — сказал Брудов «Газете.Ru».

Усик одержал победу единогласным решением судей. Брудов отметил, что украинец сделал все, чтобы убедить их в своей победе и не оставить арбитрам вариантов.

«Думаю, что судьи, которые были приглашены, отдали бой Александру по справедливости. Его действий хватило для того, чтобы убедить судей в его победе», — констатировал Брудов.

Итоговый счет судейских записок — 117:111, 116:112 и 115:113. Победа над Джошуа принесла Усику титулы по версиям WBA (Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе.

Ранее российский боксер Алексей Тищенко поделился эмоциями от поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.