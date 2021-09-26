Девушка-боец Шевченко вступилась за ринг-герлз после слов Хабиба

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на слова Хабиба Нурмагомедова, который назвал ринг-герлз самыми бесполезными людьми в ММА, передает Sport24.

«Красивые женщины — украшение любого мероприятия. Я хочу, чтобы люди это знали. Ни у кого нет права называть их бесполезными. Они на том месте, на котором должны быть. Они были здесь с самого начала», — сказала Шевченко.

26 сентября Шевченко защитила пояс чемпионки UFC в бою наилегчайшего веса с американкой Лорен Мерфи.

Шевченко нокаутировала свою соперницу на четвертой минуте четвертого раунда.

Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 266.

Валентина Шевченко — чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC. Всего на счету 33-летней спортсменки 21 победа при трех поражениях в ММА.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о ринг-герлз.