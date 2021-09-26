Шевченко нокаутировала Мерфи и защитила титул чемпионки UFC

Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко защитила пояс чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в бою наилегчайшего веса в бою с американкой Лорен Мерфи.

Шевченко нокаутировала свою соперницу на четвертой минуте четвертого раунда.

Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 266.

Валентина Шевченко — чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC. Всего на счету 33-летней спортсменки 21 победа при трех поражениях в ММА.

Шевченко также является 11-кратной чемпионкой мира по муай-тай и трехкратной чемпионкой мира по кикбоксингу. В UFC у нее 13 боев, из которых 2 поражения.

26 сентября состоится бой против американки Лорен Мерфи. Для Шевченко это будет уже шестая защита титула UFC, который она завоевала в декабре 2018 года, победив Йоанну Енджейчик.

Во втором главном бою турнира встретятся чемпион в полулегком весе (до 65,8 кг) австралиец Александр Волкановски и американец Брайан Ортега.

Ранее Валентина Шевченко выступила в защиту ринг-герлз.