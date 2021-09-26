Уткин о вратаре «Зенита»: выдающееся приобретение, Кержаков такой стремни не пускает

Журналист и блогер Василий Уткин в своем Twitter написал пост с критикой голкипера «Зенита» Станислава Крицюка после пропущенного им гола в матче девятого тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» (2:1), заявив, что второй вратарь петербуржцев Михаил Кержаков не пропускает таких легких голов, как попустил Кицюк.

«Крицюк, конечно, выдающееся приобретение. Миша Кержаков парень простой, но такой стремни не пускает», – написал Уткин.

Крицюк перешел в «Зенит» 2 сентября этого года из португальского «Жил Висенте». Также голкипер защищал цвета португальских клубов «Белененсеш», «Брага», «Риу Аве» и российского «Краснодара».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 23 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет против с «Сочи». Встреча состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее бывший футбольный судья Игорь Федотов, комментируя назначенный пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче против «Зенита», заявил, что нападающий петербургского клуба Артем Дзюба, «как всегда, притворился дельфином».