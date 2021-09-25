Хоккеист СКА разбил арбитру нос и получил матч-штраф

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и минским «Динамо» игрок армейцев Евгений Тимкин случайно ударил линейного арбитра кулаком в лицо и разбил ему нос.

Нападающий получил удаление до конца матча.

Встреча завершилась победой красно-синих со счетом 2:1 ОТ.

В следующем матче команда с берегов Невы сыграет против подмосковного «Витязя». Встреча состоится 27 сентября. Стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по московскому времени.

Минчане померятся силами с хабаровским «Амуром». Команды выйдут на площадку 27 сентября в 19.10 по московскому времени.

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, говоря о возвращении Олега Знарка на пост главного тренера сборной России, заявил, что Федерация хоккея России (ФХР) должна была представить нового наставника на официальной пресс-конференции.

«Такие заявления, такое назначение – это странно, когда дело касается олимпийской судьбы большой хоккейной страны. С моей точки зрения, все делается не так, как надо», — сказал Губерниев.