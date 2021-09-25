«Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Стоит отметить, что на 53-й минуте матча был удален голкипер красно-зеленых Маринато Гильерме.

В турнирной таблице чемпионата России «железнодорожники» занимают второе место, набрав 17 очков. Химчане располагаются на 14-й строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют против «Ростова». Встреча состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Химки» померятся силами с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 2 октября в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 9-й тур

«Локомотив» — «Химки» — 0:0

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