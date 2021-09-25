«Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Стоит отметить, что на 53-й минуте матча был удален голкипер красно-зеленых Маринато Гильерме.
В турнирной таблице чемпионата России «железнодорожники» занимают второе место, набрав 17 очков. Химчане располагаются на 14-й строчке, имея в активе семь баллов.
В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют против «Ростова». Встреча состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
«Химки» померятся силами с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 2 октября в 19.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 9-й тур
«Локомотив» — «Химки» — 0:0
Ранее Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Специалист уточнил, что это было совместное решение. Семин поблагодарил руководство и игроков клуба. А также заверил, что они расстаются друзьями и теперь будут друг другу помогать.