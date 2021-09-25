Карпин прокомментировал отставку Семина из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об отставке Юрия Семина из «Ростова».

«Могу пожелать Юрию Палычу успехов в будущей карьере. Что-то не получилось в «Ростове», но в будущем – только удачи», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Соглашение было рассчитано на два года. Таким образом, специалист сменил на данном посту Валерия Карпина.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

После восьми туров «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Ранее бывший тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал отставку Юрия Семина из «Ростова».