Президент «Ростова» Арутюнянц — об отставке Семина: это футбол, так бывает

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал отставку Юрия Семина с поста главного тренера команды.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове». За то, что откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал.

Но это футбол, так бывает. Это жизнь», — сказал Арутюнянц пресс-службе клуба.

Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Соглашение было рассчитано на два года. Таким образом, специалист сменил на данном посту Валерия Карпина.

После восьми туров «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи матчах. Последней игрой для 74-летнего специалиста во главе южан стал матч против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Наставник трижды выиграл с московским «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

26 сентября «Ростов» на своем поле примет грозненский «Ахмат».

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий назвал тройку самых сильных тренеров РПЛ.