Экс-игрок ЦСКА Пономарев: назначение Черчесова в «Спартак» изуродует команду

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера столичного «Спартака».

«Надеяться на то, что он строгий тренер и умеет разговаривать на русском языке — глупая затея. Это точно не приведет ни к чему хорошему. Мне станет жалко спартаковцев, если это случится.

Дела станут совсем плохи. Хуже, чем сейчас — команда может опуститься в зону вылета. Зачем позорить клуб? Дайте Витории поработать. Португалец только познакомился с футболистами. Назначение Черчесова в «Спартак» изуродует команду»», — приводит слова ветерана «СЭ».

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Вместе с красно-белыми он стал серебряным призером чемпионата России.

8 июля Черчесов был отправлен в отставку с поста сборной России. Он возглавил национальную команду в 2016 году.

Ранее бывший тренер «Краснодара» Славолюб Муслин выступил за то, чтобы экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавил «Спартак».