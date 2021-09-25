Теннисист Рублев — после матча: мне теперь нужно в туалет бежать

Российский теннисист Андрей Рублев, говоря о своей победе в матче Кубка Лэйвера против Диего Шварцмана (4:6, 6:3, 11-9), прервал комментарий, заявив, что ему нужно «бежать в туалет». Слова Рублева передает Tennismajors.com.

«Для меня это тоже было безумие. Я никогда не проводил такие розыгрыши, а тут – на матчболе. Мне теперь нужно в туалет бежать (смеется)», — сказал Рублев.

Матч Рублева и Шварцмана продолжался один час 53 минуты.

Формат турнира предполагает противостояние сборных мира и Европы. Рублев выступает за команду Европы.

Рублев — победитель десяти турниров ATP, финалист Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года, обладатель Кубка ATP в составе сборной России, седьмая ракетка мира в одиночном разряде.

Ранее Рублев, говоря об общении с теннисисткой Анастасией Павлюченковой, с которой он стал олимпийским чемпионом в Токио, пошутил, что их отношения испортились.