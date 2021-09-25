Бразильский клуб наказали за оскорбления в адрес экс-футболиста «Локомотива»

Высший суд спортивной юстиции Бразилии (STJD) рассмотрел дело о расистских оскорблениях со стороны ФК «Бруски» в адрес полузащитника «Лондрины» Селсинью, в следствие чего клуб оштрафовали на 60 тысяч реалов, а также сняли три очка. Об этом сообщает Globo Esporte. Инцидент произошел в матче 21-го тура второго дивизиона Бразилии с «Бруски» (0:0), который был сыгран в конце августа.

По информации источника, в матче второго дивизиона Бразилии футболист «Бруски» Петерманн назвал Селсинью «обезьянкой». Также арбитр матча услышал, что в сторону полузащитника прозвучала фраза «иди постригись, пучок».

Сообщается, что Петерманн дисквалифицирован на один год и оштрафован на 30 тысяч реалов.

В период с 2006 по 2007 год Селсинью выступал за московский «Локомотив». За шесть матчей полузащитник забил один мяч.

Ранее стало известно, что сборная Венгрии проведет два матча без зрителей за расизм в адрес английских игроков.