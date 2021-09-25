Владелец «Краснодара» Галицкий — о легионерах: выполняйте контракт — и до свидания

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, говоря в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу» о работе с легионерами, заявил, что во многих вопросах клуб всегда идет навстречу иностранным игрокам, но отметил, что ему не понравился поступок голландского полузащитника Тони Вильены, который попросил отдать его в бесплатную аренду в другую команду.

Галицкий отметил, что клуб старается выполнять все обязательства перед игроками, подчеркнув, что при необходимости футболистам разрешается отдыхать в Геленджике.

«Мы понимаем, что в Москве преимуществ больше, чем в Краснодаре. Но иногда бывает, что ты заплатил за футболиста сумму денег. А через полтора года он приходит и говорит: «Я устал, отдайте меня в бесплатную аренду». Вильена? Допустим, что Вильена. Говорим: «Фантастика, молодец. Ты где такую математику видел?». Есть контракт, выполняйте контракт — и до свидания. Когда ты переплачиваешь, то мальчик должен понять, что едет в другую культуру», — сказал Галицкий.

Вильена выступает за «Краснодар» с 2019 года. За это время футболист в Российской премьер-лиге забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.

После восьми туров РПЛ «Краснодар», набравший 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Галицкий, говоря о своем отношении к богатству, заявил, что «в гробу карманов нет».