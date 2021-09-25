Владелец «Краснодара» Галицкий — о богатстве: в гробу карманов нет

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу», говоря о своем отношении к богатству, заявил, что «в гробу карманов нет».

«Следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу. Два завтрака ты съесть не сможешь, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником. Ты не можешь употребить больше двух-трех тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно двадцать машин, тридцать самолетов», — сказал Галицкий.

Футбольный клуб «Краснодар» был создан в 2008 году, а в 2011-м он вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда трижды становилась бронзовым призером первенства страны (2014/15, 2018/19, 2019/20).

После восьми туров РПЛ «Краснодар», набравший 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Галицкий рассказал о своей болезни.