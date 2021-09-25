Буре рассказал, как повысить популярность хоккея

Бывший нападающий сборной России Павел Буре в своей предвыборной речи в совет Международной федерации хоккея выразил мнение о том, что ИИХФ должна бороться за внимание болельщика путем развития маркетинговых коммуникаций. Слова Буре передает ТАСС.

«Как мы можем сделать игру лучше? Первое – улучшить связь в хоккейной семье, ведь хоккейная семья – это не просто слова. Мы должны уважать каждое мнение, каждый член ИИХФ должен иметь возможность поделиться своими идеями, мы должны быть честными, открытыми друг к другу», — сказал Буре.

Буре отметил, что в эпоху развлечений ИИХФ должна бороться за интерес болельщиков в медиапространстве.

«Хоккейный маркетинг – ключ к этому успеху, это позволит нам заработать больше денег, найти новых партнеров, новые инвестиции, и это поможет нам повысить ценность хоккея. Поднять хоккей через программы развития ИИХФ. Я верю, что у ИИХФ есть все инструменты для того, чтобы повысить уровень хоккея, для этого нужно иметь программы для развития игроков, судей, арен», – подытожил Буре.

Федерация хоккея России ФХР выдвинет Павла Буре в совет ИИХФ вместо Владислава Третьяка, который решил покинуть эту должность.

Также 25 сентября в Санкт-Петербурге пройдут выборы нового президента Международной федерации хоккея. На должность претендуют немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

Действующим главой ИИХФ является Рене Фазель. Швейцарец возглавил организацию в 1994 году. В 1995 году под его руководством ИИХФ и Национальная хоккейная лига (НХЛ) заключили соглашение об участии игроков заокеанской лиги в олимпийских хоккейных турнирах. Осенью 2018-го он заявил об отказе идти на новый срок.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель выразил надежду на то, что экс-хоккеист Павел Буре будет избран в совет ИИХФ.