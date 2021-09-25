Президент Международной федерации хоккея надеется, что Буре выберут в ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, говоря о выборах в организацию, которые состоятся 25 сентября, выразил надежду на то, что экс-хоккеист Павел Буре будет избран в совет ИИХФ. Слова Фазеля передает ТАСС.

«Относительно выборов президента — у всех свои преимущества, все очень интересные кандидаты. Что касается Буре, то Павел — хоккейная легенда, отлично говорит по-английски. Все его знают, и я надеюсь, что его выберут. Я мечтаю, чтобы все бывшие игроки и тренеры были вовлечены в эту работу в совете», — сказал Фазель.

Федерация хоккея России ФХР выдвинет Павла Буре в совет ИИХФ вместо Владислава Третьяка, который решил покинуть эту должность.

Также 25 сентября в Санкт-Петербурге пройдут выборы нового президента Международной федерации хоккея. На должность претендуют немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

Действующим главой ИИХФ является Рене Фазель. Швейцарец возглавил организацию в 1994 году. В 1995 году под его руководством ИИХФ и Национальная хоккейная лига (НХЛ) заключили соглашение об участии игроков заокеанской лиги в олимпийских хоккейных турнирах. Осенью 2018-го он заявил об отказе идти на новый срок.

Ранее кандидат на пост главы ИИХФ Райндль рассказал о своем отношении к России.