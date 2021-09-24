Впервые за 20 лет Россию на Олимпийских играх представят три фигуриста

Впервые с 2002 года на зимних Олимпийских играх в составе сборной России выступят три фигуриста.

24 сентября россиянин Марк Кондратюк на турнире Nebelhorn Trophy подтвердил третью олимпийскую квоту для национальной команды в мужском одиночном катании.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Кондратюк представит Россию вместе с Евгением Семененко и Михаилом Колядой. Во всех остальных видах программы у россиян также будет максимальная квота.

Последний раз Россия была представлена тремя фигуристами на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда национальную команду представляли Евгений Плющенко (золото), Алексей Ягудин (серебро) и Александр Абт (пятое место).

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) намерен опубликовать рекомендации по допуску транс-персон к Играм после соревнований в Пекине в 2022 году.