Жирков рассказал, как оказался в заявке любительской команды

Бывший хавбек московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как оказался в заявке команды «Аминьево» Любительской футбольной лиги.

«Любопытная история. Я пришел поиграть в хоккей. Там были мои друзья и в частности Александр Прудников (экс-форвард «Спартака», — «Газете.Ru»). Они предлагают — давай за нас и в футбол поиграешь за «Аминьево». Бегать в играх я пока еще не могу, поэтому мне сказали: «мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдет».

Со временем, может, и приду. Может быть, сыграю в свободное от тренировок время. С кем-то двигаться уже скоро надо будет! До сих пор занимался только с тренером. Сейчас нужна работа именно с командой», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Ранее журналист и блогер Василий Уткин рассказал, что Юрий Жирков продолжит карьеру в Любительской футбольной лиге за команду «Аминьево».

Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Также в своей карьере 38-летний защитник выступал за ЦСКА, «Анжи», московское «Динамо» и «Челси».