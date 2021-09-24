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Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон сбил механика на Гран-при Сочи

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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон при заезде в боксы совей команды сбил отвечающего за домкрат механика во время второй практики «Формулы-1» ВТБ Гран-при России. Об этом сообщает Twitter «Формулы-1»

Гонщик заехал в бокс и не смог вовремя полностью остановить болид. В результате механик оказался на асфальте, но тут же самостоятельно поднялся. Уточняется, что член команды не пострадал. Спортсмен тут же извинился перед пострадавшим по радиосвязи и поинтересовался о его состоянии.

Гран-при России стартовал 24 сентября. Заезды проходят на «Сочи Автодроме». Гонка состоится 26 сентября. Действующим победителем этапа является финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Также впервые в истории автодрома на трассе пройдут гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

Из-за угрозы проливного дождя субботняя квалификация «Формулы-1» может быть перенесена с 25 на 26 сентября. Организаторы уже перевели на день вперед гонку «Формулы-1», которая была запланирована на 25 сентября.

Ранее итальянский пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци попал в аварию во время второй практики «Формула-1» ВТБ Гран-при России.

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