Бывший генсек РФС Воробьев предложил «Кранодару» пойти по пути «Динамо»

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев считает, что «Краснодар» в связи с реорганизацией структуры клуба должен пойти по пути московского «Динамо» и стать акционерным обществом.

«На мой взгляд, магистральным направлением должно стать акционирование. Тогда будет достигнут баланс интересов всех держателей акций краснодарского футбола — и бизнесменов, и банков, о которых говорится, и городских, и региональных властей. Это все решается с помощью такой хорошо известной формы, как акционерное общество.

В этом году уже исполняется 30 лет с создания первого акционерного футбольного общества «Динамо» (Москва). Так что я думаю, что эта форма любому бизнесмену хорошо известна. Более того, тогда «Краснодар» сможет выпускать облигации, которые с удовольствием будут раскупать, если они будут обеспечены соответствующим образом. Футбол уже заждался каких-то инноваций в этом смысле.

Поэтому я считаю, вся экосистема футбола будет с интересом смотреть за тем, что сейчас будет происходить в «Краснодаре». Остается только пожелать клубу удачи на этом непростом пути, а Сергею Николаевичу — здоровья», — сказал Воробьев «Газете.Ru».

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что не может посещать матчи команды из-за болезни.

Предприниматель отметил, что в настоящее время клуб работает над изменением структуры. Владелец «быков» ожидает, что все процессы будут закончены к марту 2022 года.