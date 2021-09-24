Фигуристка Гербольдт: Туктамышева заслужила путевку на Олимпиаду

Фигуристка Катарина Гербольдт оценила перспективы Елизаветы Туктамышевой в олимпийском сезоне и ее шансы попасть в олимпийскую сборную России. По мнению Гербольдт, Туктамышева заслужила эту путевку, но конкуренция по ходу сезона будет очень серьезной.

«Думаю, что при условии чистого исполнения программ всеми Туктамышевой будет сложно выдерживать конкуренцию. Но это спорт, может всякое произойти. Путевку на Олимпиаду она, бесспорно, заслужила. А насколько ей хватит потенциала, терпения и психологического состояния, вопрос открытый. Но она, конечно, девушка с опытом и будет бороться, и претендовать на это место», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе Кубка России в Сызрани. В короткой программе она стала второй, пропустив вперед Александру Трусову. Но после того, как Трусова снялась с произвольной программы, ничто не помешала Туктамышевой уверенно выиграть.

Ранее фигуристка Алена Леонова заявила, что Елизавета Туктамышева будет бороться за олимпийскую путевку наравне со всеми.