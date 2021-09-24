Пилот «Альфа Ромео» попал в аварию на Гран-при России

Итальянский пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци попал в аварию во время второй практики «Формула-1» ВТБ Гран-при России.

Гонщик потерял контроль над болидом и врезался в отбойник задней частью машины. Итальянец попытался продолжить движение и заехать в боксы, но инженеры «Альфа Ромео» по радио попросили пилота остановиться, так как болид оставлял за собой детали.

Из-за инцидента свободные заезды были остановлены.

https://twitter.com/F1/status/1441382347983790080

Гран-при России стартовал 24 сентября. Заезды проходят на «Сочи Автодроме». Гонка состоится 26 сентября. Действующим победителем этапа является финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Также впервые в истории автодрома на трассе пройдут гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

Из-за угрозы проливного дождя субботняя квалификация «Формулы-1» может быть перенесена с 25 на 26 сентября. Организаторы уже перевели на день вперед гонку «Формулы-1», которая была запланирована на 25 сентября.

Ранее сообщалось, что гонка пройдет в России уже восьмой раз. Мероприятия всех четырех дней Гран-При России на территории Олимпийского парка организованы с обязательным соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов.