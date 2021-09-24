Владелец «Краснодара» Галицкий обвинил СМИ в давлении на молодых игроков

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий раскритиковал СМИ за негативное влияние на молодых российских футболистов.

Функционер заявил, что журналисты оказывают давление на игроков.

«Журналисты развращают молодых ребят. Вы их возвышаете до пьедестала. А потом, когда они проводят несколько неудачных игр, то прогоняете их оттуда. Им же по 20 лет, в этом возрасте они могут подумать, что уже великие», — сказал Галицкий в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Владелец «Краснодара» считает, что пресса давит на молодых спортсменов своим объемом информации.

«Убежден, что 16-летний мальчик должен получать практику по 90 минут, а не выходить на 10 минут. Им нужно сначала стать лучшими в своей лиге. Когда ты начинаешь играть в мужской футбол и проводишь там матчей 30, то только тогда понимаешь, кто ты. В основную команду не должны входить игроки, которые не портят. Молодые ребята должны играть против своих сверстников», — заявил Галицкий.

Ранее Галицкий заявил, что не может посещать матчи команды из-за болезни. Также он отметил, что в настоящее время клуб работает над изменением структуры.