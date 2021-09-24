Россия поддержит признавшегося в любви к стране кандидата на выборах главы ИИХФ

Федерация хоккея России (ФХР) отдаст свой голос за немецкого кандидата Франца Райндля на выборах нового главы Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на два источника, близких к ФХР.

66-летний Райндль является бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года и участником Кубка Канады-1984. С 2014 года он возглавляет Федерацию хоккея Германии.

Выборы нового президента организации пройдут 25 сентября в Санкт-Петербурге. Помимо Райндля, на должность претендуют чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

Действующим главой ИИХФ является Рене Фазель. Швейцарец возглавил организацию в 1994 году. В 1995 году под его руководством ИИХФ и Национальная хоккейная лига (НХЛ) заключили соглашение об участии игроков заокеанской лиги в олимпийских хоккейных турнирах. Осенью 2018-го он заявил об отказе идти на новый срок.

Ранее Райндль признался в любви к России. Он сказал, что «испытывает большую симпатию» к России и ее «опытным хоккейным лидерам, таким как Владислав Третьяк, Роман Ротенберг».