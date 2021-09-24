Кандидат на пост главы ИИХФ Райндль рассказал о своем отношении к России

Кандидат на пост президента главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Франц Райндль рассказал о своем отношении к России, передает «РИА Новости».

«Люблю русский хоккей с тех времен, когда сам играл. Знал всех советских игроков своего поколения, но со спины, ведь они были слишком быстрыми. Рад быть здесь, люблю Россию как хоккейную державу», — сказал Райндль.

В 1994 году Рене Фазель был избран президентом Международной федерации хоккея, оставаясь с тех пор ее бессменным руководителем на протяжении четырех сроков. Он покинет свой пост в сентябре 2021 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал главное достижение Рене Фазеля на посту главы Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Я знаю Рене больше 40 лет. И знаете, какая его самая главная победа в хоккее? Он убрал из хоккея политику и дал возможность решать судьбу медалей на льду», — сказал Фетисов.