Экс-пилот «Формулы-1» Петров: многие гонщики не совсем согласны с манерой езды Мазепина

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров поделился мнением о гонщике команды «Хаас» Никите Мазепине, передает »Чемпионат.com».

«Мазепин новичок, его ошибки закономерны. Многие пилоты, и я в том числе, не совсем согласны с его манерой езды. Ему нужно быть поаккуратнее. Каждый человек учится на своих ошибках», — сказал Петров.

На первом круге Гран-при Нидерландов Никита Мазепин заблокировал напарника по команде Мика Шумахера в начале стартовой прямой.

Мазепин не смог закончить гонку, а Шумахер пришел к финишу 18-м. Победителем Гран-при стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Ранее Мазепин был признан худшим гонщиком по итогам первой половины сезона «Формулы-1» по рейтингу издания The Race. Россиянин получил от журналиста Эда Стро оценку 3,0, а его партнер Мик Шумахер — 4,7.

Ранее Ральф Шумахер, дядя пилота команды «Формулы-1» «Хаас» Ника Шумахера, подверг критике российского пилота Никиту Мазепина, который выступает с немцем в одной команде.