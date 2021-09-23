Авербух объяснил, почему они с Арзамасовой решили раскрыть детали личной жизни в соцсетях

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух в своей колонке для «Газеты.Ru» рассказал, почему они с супругой — актрисой Елизаветой Арзамасовой — приняли решение рассказывать о личной жизни в соцсетях.

Известный хореограф-постановщик пояснил, что таким образом они сообщают аудитории достоверную информацию о своей семье и предупреждают появление слухов.

«Интернет снимает любые табу, и сейчас практически каждый может, что называется, росчерком пера, выдав сумасшедшую, сумасбродную идею, заставить твое имя полоскаться в сети. И вот уже по любой ссылке будут вываливаться не новости о твоей работе, а всякая ерунда.

К примеру, нечто подобное случилось, когда родился мой второй сын Лев Ильич. Он буквально не успел появиться на свет, как уже стал медиаперсоной на какое-то время. Да, это было понятно и ожидаемо: вот оно, обычное человеческое любопытство. Но слухов все равно было так много, что мы с Лизой решили выкладывать сообщения о нашей семье в Instagram.

Это наш способ рассказывать миру правду о нас, раз уж она так сильно кого-то интересует. Я бы даже сказал, что это наш способ воспитать потребителей информации: мы сами выступаем первоисточником новостей о нас, чтобы люди могли увидеть, как раздуваются сплетни, слухи и недостоверные публикации и насколько они отличаются от того, что происходит на самом деле», — написал Авербух.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух обратился к поклонникам после рождения второго сына.