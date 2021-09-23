Игрок «Челси» Лукаку усомнился в эффективности преклонения колена в борьбе с расизмом

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку считает, что преклонение колена перед матчами чемпионата Англии не является эффективным в борьбе с расовой дискриминацией.

«Я думаю, что мы можем предпринимать более решительные меры. Да, мы становимся на колено перед матчами, нам все аплодируют… Но после игры мы в очередной раз сталкиваемся с оскорблениями», — цитирует Лукаку The Telegraph.

Футболист считает, что капитаны команды Английской премьер-лиги (АПЛ), руководители клубов, главы социальных сетей, представители правительства и футбольных ассоциаций должны обсудить проблему расизма в футболе.

«Мы должны обсудить, как искоренить явление расизма не только из мужского, но и из женского футбола. Думаю, необходимо провести большую встречу, конференцию, на которой следует решить: как защитить игроков, болельщиков, детей, занимающихся в футбольных академиях», — сказал бельгиец.

Лукаку уверен, что руководители соцсетей могут найти способ пресечь расизм.

«Я должен бороться с расизмом, потому что я борюсь не только за себя. Я борюсь за своего сына, за своих будущих детей, за своего брата, за всех других игроков и их детей. Я борюсь за всех. В конце концов, футбол должен объединять… Нельзя убивать игру миллионов расовой дискриминацией. Этого никогда не должно случиться», — заключил футболист.

Игроки клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) преклоняют колено перед матчами в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter (BLM). После убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда движение получило активную поддержку со стороны спортсменов.

Ранее защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед матчами.