Адвокат по уголовным делам рассказал, что грозит пойманному с наркотиками бегуну Хютте

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте, задержанный с наркотиками, может быть лишен свободы сроком до 10 лет условно. Об этом рассказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Наказание зависит от того, какой был объем наркотического средства и какого именно, а также что хотел он с ним сделать — сбыть или употребить. Если сбыть, то вопрос, успел или нет, от этого будет зависеть квалификация преступления. Исходя из обстоятельств его задержания, возможно наказание по части 2 статьи 228 УК РФ — можно получить условно до 10 лет. Тот факт, что он выдал своего поставщика, может ему помочь, но, не зная статьи, не могу говорить о наказании. К тому же, он имеет право заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Если такое будет, то по закону он получит условный срок или ему будет назначено более мягкое наказание», — сказал Калинов «Газете.Ru».

Александр Хютте был задержан 21 сентября в Санкт-Петербурге. В момент задержания он находился в неадекватном состоянии и не мог ответить на вопросы сотрудников правоохранительных органов. Позже в отделении полиции в его обуви обнаружили пакет с мефедроном.

Спортсмен завершил карьеру в 2019 году после того, как отбыл четырехлетнюю дисквалификацию за применение допинга. После того, как он был дисквалифицирован, он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В последние годы Хютте работал пожарным.

Ранее во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявили, что пойманный с наркотиками бегун Хютте должен понести наказание.