В ВФЛА заявили, что пойманный с наркотиками бегун Хютте должен понести наказание

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте, пойманный с наркотиками, должен понести наказание в соответствии с законодательством, если его вина будет доказана, заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Представитель организации уточнила, что спортсмен завершил карьеру в 2019 году, отбыв дисквалификацию за допинг, потому актуальной информации о нем федерация не имеет.

«С момента начала дисквалификации он был исключен из всех списков национальной команды. Чем дальше занимался спортсмен, мы не знаем. Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки. Если он совершил преступление, то должен понести за это наказание, предусмотренное нашим законодательством. ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг», - сказала Глущенко «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Хютте был задержан в Санкт-Петербурге во вторник, 21 сентября. Он находился в неадекватном состоянии и не мог четко отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов. В отделении полиции в его обуви обнаружили пакет с белым порошком.