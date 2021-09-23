Семин объяснил поражение «Ростова» от клуба из третьего дивизиона в матче Кубка России

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался о поражении от «Чайки» в матче группового этапа Кубка России.

«Думаю, да, психологическое состояние не лучшее. Особенно на протяжении последних дней. Причины? В первую очередь это результаты. Другие причины – наверное, у нас где-то на определенных позициях не хватает игроков», — сказал Семин в интервью YouTube-каналу «Ростова».

Специалист выразил надежду на то, что в ближайшее время восстановятся защитник Игорь Калинин и Кэнто Хасимото.

Встреча, прошедшая на «Ростов-Арене» 22 сентября, завершилась победой гостей со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «Ростова» это поражение стало третьим под руководством Семина. Также у команды одна победа и три ничьи.

«Чайка» выступает во втором дивизионе Олимп — Футбольной национальной лиги (третий по силе дивизион). В июле клуб был переведен в этот дивизион за организацию договорных матчей.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» в матче Кубка России разгромили ногинское «Знамя» со счетом 10:0.