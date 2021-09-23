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Экс-игрок «Барселоны» сделал заявление из-за неудачного старта сине-гранатовых в сезоне

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РИА Новости

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на неудачный старт сине-гранатовых в сезоне.

«Это непростые времена, но только если мы будем сплоченными и будем поддерживать команду, будет легче вырваться вперед», — написал Пуйоль в Instagram.

После четырех матчей «Барселона» занимает седьмую строчку в чемпионате Испании, имея в своем активе восемь очков. В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов каталонцы проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман перед матчем шестого тура чемпионата Испании против «Кадиса» зачитал подготовленное заранее заявление, не став отвечать на вопросы журналистов.

После этого специалист покинул зал для пресс-конференций.

Специалист заявил, что каталонский клуб находится на стадии восстановления. По его мнению, спортивные результаты связаны с финансами клуба, так как «Барселона» не имеет возможности делать большие вложения.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
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