Овечкин рассказал, кто ему помогал во время адаптации в США

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о своей адаптации в США, передает «ОК!».

«Мне сразу дали персонального помощника. В команде был еще русскоязычный игрок — Дайнюс Зубрус. Он мне очень сильно помогал. Мы с ним ходили в магазины, ресторан. Он рассказывал, как нужно вести себя на деловых встречах», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин рассказал о трудностях, с которыми от столкнулся в США.