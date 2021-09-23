Наставник Бельгии отреагировал на слухи о возможном назначении на пост тренера «Барселоны»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отреагировал на слухи о возможном назначении на пост тренера каталонской «Барселоны», передает Eurosport.fr.

«Как вы понимаете, по сути, мне нечего комментировать. Очевидно, что слухи ходят всегда, они всегда есть. Это нормально в футболе. По слухам, проиграв три матча, вы потеряете работу», — сказал Мартинес.

Сообщается, что в случае решения назначить главным тренером Мартинеса, каталонский клуб заплатит отступные в размере €1,8 млн за расторжение контракта специалиста со сборной Бельгии.

Контракт Мартинеса со сборной Бельгии истекает в декабре 2022 года.

Напомним, что Рональд Куман, который сейчас возглавляет каталонский клуб, ради перехода в «Барселону» сам заплатил €6 млн Королевскому футбольному союзу Нидерландов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает подписание главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса в случае увольнения нынешнего наставника Роналда Кумана.