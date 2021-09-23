Теннисист Медведев рассказал, как он провел отдых после победы на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он отдыхал после победы на Открытом чемпионате США.

«После US Open я остался в США. Отдохнул в Майами, постарался восстановиться после сложного соревновательного отрезка и подготовиться к будущим турнирам», — сказал Медведев в эфире Tennis Channel.

Напомним, в сентябре Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев может не сыграть на Кубке Кремля.