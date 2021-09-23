Генменеджер «Миннесоты» рассказал, что помогло подписать новый контракт с Капризовым

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин раскрыл подробности переговоров о новом соглашении с форвардом Кириллом Капризовым.

«Ничто не может сравниться с личной встречей… Я думаю, что именно так мы смогли прийти к чему-то», — передает слова Герина журналист Джесси Пирс в Twitter.

22 сентября 24-летний российских хоккеист поставил подпись под пятилетним соглашением. Сумма сделки составляет $45 млн.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.