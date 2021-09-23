Форвард «Миннесоты» Капризов рассказал, мог ли он вернуться в КХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, мог ли он вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Без шансов», — передает слова Капризова журналист Майкл Руссо в Twitter.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года. 22 сентября Капризов заключил новый контракт с «Миннесотой» на пять лет.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал подписание нового контракта нападающего Кирилла Капризова с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд».