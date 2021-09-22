Капризов высказался о новом контракте с «Миннесотой»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, комментируя подписание нового трудового соглашения, заявил, что у него нет «никакого давления». Слова хоккеиста передает журналист Майкл Руссо на своей странице в Twitter.

«Никакого давления. Теперь все просто, ведь меня подписали. Это просто хоккей», — сказал Капризов.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал подписание нового контракта нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой».