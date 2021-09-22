Стало известно, сколько «Барселона» может заплатить за нового тренера

«Барселона» рассматривает подписание главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса в случае увольнения нынешнего наставника Роналда Кумана. Об этом сообщает Diario Sport.

Сообщается, что в случае решения назначить главным тренером Мартинеса, каталонский клуб заплатит отступные в размере €1,8 млн за расторжение контракта специалиста со сборной Бельгии.

Контракт Мартинеса со сборной Бельгии истекает в декабре 2022 года.

Напомним, что Куман ради перехода в «Барселону» сам заплатил €6 млн Королевскому футбольному союзу Нидерландов.

Ранее Роналд Куман перед матчем шестого тура чемпионата Испании против «Кадиса» зачитал подготовленное заранее заявление, не став отвечать на вопросы журналистов.

После четырех матчей «Барселона» занимает седьмую строчку в чемпионате Испании, имея в своем активе восемь очков.