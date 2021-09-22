Наставник «Барселоны» отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман перед матчем шестого тура чемпионата Испании против «Кадиса» зачитал подготовленное заранее заявление, не став отвечать на вопросы журналистов. Об этом сообщает AS.

После этого специалист покинул зал для пресс-конференций, не ответив на вопросы журналистов.

Специалист заявил, что каталонский клуб находится на стадии восстановления. По его мнению, спортивные результаты связаны с финансами клуба, так как «Барселона» не имеет возможности делать большие вложения.

«Молодые таланты через пару лет могут стать мировыми звездами. Хорошо, что у молодых игроков будут такие возможности, как у Хави и Иньесты, но требуется терпение. Остаться на высокой позиции в Ла Лиге было бы успехом. В Лиге чемпионов чудес ждать не приходится. Игра в Европе – хорошая школа. К поражению от «Баварии» нужно подходить с этой точки зрения», — сказал Куман.

После четырех матчей «Барселона» занимает седьмую строчку в чемпионате Испании, имея в своем активе восемь очков.

Ранее Куман после ничьей с «Гранадой» отказался говорить о своем будущем в клубе.