«Миннесота» не сможет обменять Капризова без его согласия после 2024 года

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» не сможет обменять российского форварда Кирилла Капризова без его согласия в последние два года контракта. Об этом сообщает Daily Faceoff.

24-летний российский хоккеист поставил подпись под пятилетним соглашением, в котором прописан пункт о запрете перемещения (NMC).

Напомним, что общая сумма сделки составляет $45 млн. Стоит отметить, что подписной бонус, который вручается игроку до старта сезона, не учитывается.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

Ранее капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен заявил, что форвард Кирилл Капризов является важным игроком для команды.