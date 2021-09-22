Кокорин ни разу не коснулся мяча в матче с «Интером»

Российский форвард Александр Кокорин «Фиорентины» в матче против миланского «Интера» (1:3) вышел на поле на 84-й минуте. Нападающий за отведенное на поле время ни разу не коснулся мяча и не сделал ни одной передачи.

У победителей мячи забили Маттео Дармиан, Эдин Джеко и Иван Перишич. У хозяев поля единственный гол на свой счет записал Риккардо Соттил.

В следующем туре «фиалки отправятся в гости к «Удинезе». Матч состоится 26 сентября. Миланский клуб на своем поле примет «Аталанту» 25 сентября.

После пяти стартовых тура «Фиорентина» с девятью очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Интер» возглавляет таблицу с 13-ю очками.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Также россиянин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее скаут Серии А Алекс Великих, высказываясь об игре российского нападающего Александра Кокорина в матче «Фиорентина» — «Дженоа».