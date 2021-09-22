Кирьяков — об отказе Дзюбы: это потеря, из всех нападающих он в лучшем состоянии сейчас

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

«Отказываются играть за национальную команду по двум причинам: несоответствие физической формы и личные мотивы. Хотя, если тебя вызывает главный тренер на сборы, значит он делает шаг навстречу для урегулирования конфликта.

Не могу сказать, насколько серьезной эта ситуация была для Дзюбы в плане обиды. Но судя по тому, что он отказал, возможно, обида на Карпина у Артема соранилась.

Плохая форма — вряд ли аргумент. Артем на данный момент в неплохой форме. В последнем туре РПЛ он показал, что может играть за сборную и усилить ее. Для национальной команды это потеря. Из всех форвардов Дзюба находится в лучшем состоянии сейчас, — приводит слова Кирьякова «Комсомольская правда».

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее Спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил, что отказ Артема Дзюбы играть за сборную не связан с плохой формой игрока.